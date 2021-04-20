В Свердловской области не планируют вводить ограничения на праздничные мероприятия в Пасху

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Свердловской области не планируют вводить ограничения на пасхальные мероприятия, но жителей просят соблюдать меры безопасности в связи с ситуацией с пандемией коронавируса - масочный режим и социальную дистанцию, сообщил во вторник журналистам заместитель губернатора Павел Креков.

Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев принял решение об отмене шествия в честь Первого мая в целях профилактики распространения коронавируса. Кроме того, в День Победы планируется проведение только военного парада, а прохождение Бессмертного полка будет организовано в онлайн-формате.

"Мы не ограничиваем проведение пасхальных мероприятий, мы просто предупреждаем о том, что нужно максимально себя беречь. И если вы принимаете участие в этих мероприятиях, вспомните о масках, о желательности - и даже необходимости - социальной дистанции, о необходимости тщательной обработки рук, <…> нужно минимизировать контакты с неизвестными нам людьми", - сказал Креков.

Он отметил, что регион находится в зоне снижения числа выявляемых случаев коронавируса. В частности, снижается число людей с коронавирусом, находящихся на стационарном лечении. Играет роль и активная вакцинация населения, создающая "подушку безопасности". Кроме того, по словам Крекова, множество священнослужителей региона прошли вакцинацию от коронавируса.

Тем не менее, опасность распространения вируса остается, а дополнительные риски создаются и в связи с наступлением хорошей погоды и майских праздников, отметил замгубернатора.

В Свердловской области с начала пандемии зафиксирован 85 041 случай коронавируса, из них 78 612 человек уже выздоровели, 2 962 умерли.