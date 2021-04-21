В 16 муниципалитетах Свердловской области ввели особый противопожарный режим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим установлен в 16 муниципальных образованиях Свердловской области, жителям этих территорий запретили использование открытого огня, разведение костров, а также сжигание травы и мусора. Об этом сообщил департамент информационной политики региона в среду.

"На территории 16 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, введен и действует особый противопожарный режим. В том числе в 11 муниципальных образованиях предусмотрено ограничение доступа жителей в леса", - говорится в сообщении.

Во время действия особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и травы, а также разведение костров, уточнили в департаменте. Кроме того, запрещено проводить любые пожароопасные работы в лесу, на полях, в населенных пунктах и на территории промпредприятий. Для выявления нарушений правил пожарной безопасности при лесничествах создаются патрульные группы.

Противопожарный режим на территории Свердловской области введен в Камышловском, Каменск-Уральском, Гаринском, Верхнем Дуброво, Ревде, Староуткинске, Ивдельском, Каменском, Тавдинском, Березовском и Североуральском городских округах, а также в ряде сельских поселений Камышловского городского округа.

В департаменте отметили, что с 14 апреля на территории Свердловской области специалистами Уральской базы авиационной охраны лесов потушено 36 очагов лесных пожаров. "От огня уже пострадали более 200 гектаров лесных площадей и более 250 гектаров нелесных территорий. Все пожары ликвидированы в течение первых суток. Сегодня на территории региона продолжается тушение только одного лесного пожара в Талицком городском округе", - добавили в департаменте.

На обнаружение лесных пожаров будут работать 27 наблюдательных пунктов и системы видеонаблюдения "Лесохранитель", наземные и авиационные патрули. Для авиационной охраны лесов планируется привлечь три вертолета и пять самолетов. Всего к тушению лесных пожаров в 2021 году готовы более 4,6 тыс. человек, почти 2 тыс. единиц техники и около 9 тыс. единиц оборудования.