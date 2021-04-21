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Экс-начальника стройуправления Челябинска осудили на восемь лет колонии по делу о взятке

По версии следствия, Евгений Пашков получил от руководителя строительной организации 2,5 млн рублей за общее покровительство при размещении заказов

ТАСС, 21 апреля. Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего начальника управления капитального строительства администрации города Евгения Пашкова к восьми годам колонии. Чиновник признан виновным в получении взятки в сумме 1,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду.

"Сегодня Центральный районный суд Челябинска огласил приговор по уголовному делу. Осужденный признан виновным в получении взятки в сумме 1,3 млн рублей, ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с лишением права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления на пять лет", - сообщили в ведомстве.

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Там уточнили, что при вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие на иждивении трех малолетних детей, частичное признание вины, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики по месту работы и жительства, а также характеристики свидетелей в суде. "Вопрос об обжаловании приговора будет решен после его изучения", - добавили в прокуратуре.

По версии следствия, Пашков с сентября 2015-го по апрель 2019 года, занимая должность начальника управления капитального строительства администрации Челябинска, совместно с заместителем губернатора Челябинской области Евгением Тефтелевым получил от руководителя строительной организации взятку в сумме 2,5 млн рублей за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города.

Теги
РоссияЧелябинская область
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