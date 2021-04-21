Экс-начальника стройуправления Челябинска осудили на восемь лет колонии по делу о взятке

"Сегодня Центральный районный суд Челябинска огласил приговор по уголовному делу. Осужденный признан виновным в получении взятки в сумме 1,3 млн рублей, ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с лишением права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления на пять лет", - сообщили в ведомстве.

ТАСС, 21 апреля. Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего начальника управления капитального строительства администрации города Евгения Пашкова к восьми годам колонии. Чиновник признан виновным в получении взятки в сумме 1,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду.

Там уточнили, что при вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие на иждивении трех малолетних детей, частичное признание вины, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики по месту работы и жительства, а также характеристики свидетелей в суде. "Вопрос об обжаловании приговора будет решен после его изучения", - добавили в прокуратуре.

По версии следствия, Пашков с сентября 2015-го по апрель 2019 года, занимая должность начальника управления капитального строительства администрации Челябинска, совместно с заместителем губернатора Челябинской области Евгением Тефтелевым получил от руководителя строительной организации взятку в сумме 2,5 млн рублей за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города.