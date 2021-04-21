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Порядка 5 тыс. человек приняли участие в несогласованной акции в Екатеринбурге

Участники начали шествие около 17:00 мск с улицы Вайнера, затем направились в сторону улицы Мира
Евгений Ройзман (в центре) на несанкционированной акции сторонников Алексея Навального. в Екатеринбурге Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Евгений Ройзман (в центре) на несанкционированной акции сторонников Алексея Навального. в Екатеринбурге
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Число участников несанкционированной акции, проходящей в центре Екатеринбурга, составило около 5 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в Министерстве общественной безопасности Свердловской области.

"По предварительным данным, имеющимся в распоряжении министерства общественной безопасности, численность участников несанкционированной акции составляет порядка 5 тыс. человек", - сказали в министерстве.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, маршрут несогласованного шествия в центре Екатеринбурга организаторы изменили в последний момент из-за проводящийся репетиции парада в честь Дня Победы. Несанкционированная акция стартовала около 19:00 (17:00 мск) с центральной переходной улицы Вайнера, затем колонна участников направилась по улице Малышева и проспекту Ленина до улицы Мира. В данный момент организаторы приняли решение изменить маршрут и повернуть колонну людей обратно в центр города.

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