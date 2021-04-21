Присяжные признали виновным мужчину по делу о поджоге дома в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Присяжные заседатели единогласно признали Александра Понкратова виновным в поджоге дома в Екатеринбурге, где в результате пожара погибли восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда в среду.

Пожар произошел в ночь на 27 марта 2020 года на улице Омской в Екатеринбурге. В двухэтажном доме барачного типа горели подъезд и кровля. Погибли восемь человек, семеро на месте, еще одна женщина умерла в больнице. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек.

"Вынесен вердикт по делу о поджоге домов на Шефской и Омской, где в пожаре погибли 8 человек. Присяжные заседатели единогласно признали Александра Понкратова виновным в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений. Речь идет о поджоге на улице Омской. Также коллегия присяжных единогласно решила, что подсудимый не заслуживает снисхождения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что присяжные оправдали Понкратова по эпизоду поджога дома на улице Шефской, где, по версии следствия, в полночь 14 марта прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег пол на лестничной клетке первого этажа. В результате возгорания было уничтожено имущество жильцов одной из квартир.

По факту поджога на улице Шефской было возбуждено уголовное дело по ч .2 ст. 167, ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений), п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений). По ходатайству подсудимого дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, добавили в пресс-службе.