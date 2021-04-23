В Югре объявили пожароопасный сезон

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа приняли решение объявить пожароопасный сезон в 2021 году с 23 апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В Югре в 2021 году пожароопасный период начался с 23 апреля. В настоящее время лесных пожаров на территории региона нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом году в тушении лесов при необходимости будет задействовано 684 единицы техники и почти 1,2 тыс. человек, в числе которых специалисты лесопожарных и аварийно-спасательных формирований, а также арендаторы лесных участков и недропользователи. Для мониторинга и выявления природных возгораний будет задействована авиация, а также казачьи общества и формирования добровольных пожарных.

В свою очередь в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры ТАСС уточнили, что окружная специализированная диспетчерская служба перешла на круглосуточный режим работы, сейчас силы и средства Авиалесоохраны Югры работают в режиме полной готовности.

Как сообщается на сайте правительства Югры, в 2021 году в штатном режиме тушение лесных пожаров будут осуществлять специалисты базы авиационной и наземной охраны лесов. При необходимости привлекут сотрудников МЧС России и казенного учреждения "Центроспас - Югория".

В 2020 году пожароопасный сезон в Югре начался 25 апреля, первый пожар сотрудники Авиалесоохраны потушили 5 мая. В регионе было зарегистрировано 485 лесных пожаров общей площадью 146,1 тыс. га, их основной причиной стали погодные условия.

Причины дымки над округом

Дымка, накрывшая в пятницу часть городов округа, принесена ветром предположительно от лесных пожаров в соседних регионах, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В пятницу утром жители восточной части Югры, в частности, крупнейших городов региона - Сургута и Нижневартовска, а также Ханты-Мансийска, сообщили в социальных сетях о дымке. "Данная дымка, скорее всего, принесена от лесных пожаров в соседних регионах", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны, специалисты тушат в российских регионах 45 лесных пожаров на площади 24,5 тыс. га, наибольшая площадь восьми природных пожаров - 22,1 тыс. га - зафиксирована в Тюменской области, граничащей с ХМАО.