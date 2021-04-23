У более 40% обследованных жителей Ямала выявили антитела к коронавирусу

"Мы активно и широко проводим серологические исследования. Антитела к коронавирусу выявлены у более 40% обследованных ямальцев. Это достаточно хороший показатель", - приводит пресс-служба правительства ЯНАО слова Нечепуренко.

ТАСС, 23 апреля. Более 40% прошедших обследования жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) имеют антитела к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко в ходе заседания координационного совета по борьбе с инфекцией.

Она отметила, что показатель заболеваемости в регионе ниже общероссийского более чем в два раза. С начала пандемии проведено более 1,5 млн исследований, в сутки лаборатории выполняют до 500 тестов.

Директор департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков сообщил, что в апреле округ получил большую дозу вакцины - почти 80 тыс. доз. Вакцинация организована во всех муниципалитетах. На данный момент, по его данным, в округе привились от коронавируса более 50 тыс. человек, вторым компонентом - более 30 тыс.

"Больше всего внимания направлено на вакцинацию людей из групп риска - старше 60 лет или имеющих хронические заболевания. Также активно прививаются медики, работники образовательных организаций и социальной сферы, которые больше всего контактируют с людьми. У нас хорошие показатели по завершенности полного курса вакцинации. В среднем по стране не обращаются за вторым компонентом порядка 3,5%, в нашем округе этот показатель практически в два раза ниже", - сообщил он.

По данным регионального правительства, всего в ЯНАО зафиксировано 38 426 случаев заражения коронавирусом. За все время 37 185 человек выздоровело, еще 415 умерло.