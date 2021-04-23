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Пандемия COVID-19

В Тюменской области продлили ограничительные меры до 23 мая

По словам губернатора Александра Моора, за последние несколько недель тенденции к дальнейшему снижению заболеваемости коронавирусом в регионе нет

ТАСС, 23 апреля. Ограничительные меры, действующие в Тюменской области для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, продлены до 23 мая, сообщил региональный оперштаб в пятницу.

"Ограничения, действующие в Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19, продлеваются до 23 мая. <…> Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности". <…> В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, приведенным в сообщении, решение о продлении ограничений было принято в связи с тем, что за последние несколько недель тенденции к дальнейшему снижению заболеваемости в регионе нет. "Впереди период возвращения наших земляков из-за рубежа, в первую очередь, из Турции, где развивается очень агрессивный штамм COVID-19. Поэтому майские праздники нужно пережить в условиях ограничений. День Победы пройдет в том же формате, что и в 2020 году", - сказал он.

По данным оперативного штаба на 23 апреля, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило более 34 тысяч, выздоровели более 33 тысяч человек.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр ВикторовичПандемия COVID-19
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