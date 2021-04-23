Количество мест в детсадах Екатеринбурга в новом учебном году увеличится почти на 10%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Около 23,5 тыс. дошкольников отправятся в детские сады Екатеринбурга в новом учебном году, это почти на 10% больше, чем в прошлом году, сообщил в пятницу департамент информационной политики администрации города по итогам онлайн-брифинга.

"К началу нового учебного года для юных горожан от 1 до 7 лет в детских садах уральской столицы будет подготовлено 23 тысячи 459 мест. Комплектация детей осуществляется в соответствии с регламентом, разработанным департаментом образования администрации города Екатеринбурга. Для каждой возрастной категории имеется программа, создаются условия для того, чтобы ребенок получал образовательные услуги, а не только присмотр и уход", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации города ТАСС добавили, что в прошлом учебном году количество дошкольников в детских садах Екатеринбурга составило более 21 тыс.

В департаменте отметили, что вовлечение в образовательную деятельность планомерно ведется со всеми возрастными категориями дошкольников. Так, в 122 детсадах Екатеринбурга реализуется программа по работе с новорожденными детьми, которых родители уже с ранних лет готовят к дошкольному образованию. "Кроме того, мы запускаем пилотный проект - комплектуем 15 мест для детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет. Мы посмотрим, насколько популярной будет такая услуга, как справятся детские сады с такой аудиторией, и будем развивать эту форму работы", - добавили в департаменте.

В нынешнем учебном году также увеличат количество детей в группах раннего возраста - от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет. Почти половина от общего количества - более 11,5 тыс. мест - будет подготовлено в Екатеринбурге для детей в возрасте от 3 до 4 лет. Кроме того, в предстоящем учебном году увеличено количество мест для детей с особыми образовательными потребностями. В департаменте уточнили, что открытие новых детских садов в Академическом и Солнечном районах позволит ввести в эксплуатацию 900 новых мест.