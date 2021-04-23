В УФО планируют построить 1,4 млн кв. м жилья с использованием инфраструктурных облигаций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Субъекты Уральского федерального округа (УФО) совместно с ДОМ. РФ определили шесть проектов жилищного строительства на 77 млрд рублей с применением механизма инфраструктурных облигаций. В регионах планируется построить 1,4 млн кв. м жилья, сообщили в пятницу в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в УФО Владимира Якушева по итогам совещания "Роль единого института развития АО "ДОМ.РФ" в реализации нацпроекта в округе, которое прошло в Тюмени.

"Одним из главных вопросов в достижении поставленных главой государства целей остается вопрос обеспечения будущего строительства необходимой инфраструктурой. <...> Субъектами Уральского федерального округа обозначены шесть проектов - 1,4 млн кв. м, 77 млрд рублей - в целях возможного использования облигаций для строительства инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В ходе совещания также обсуждалось развитие рынка аренды. "Успешным примером является совместный проект АО "ДОМ.РФ" с холдингом "Сибур" в Тобольске, где институт развития передал в аренду "Запсибнефтехиму" 1 108 квартир. <...> Предприятие оплачивает аренду квартир для иногородних сотрудников-релокантов. В рамках мотивационной программы после пяти лет работы в компании у них появляется возможность выкупить квартиру на льготных условиях с пятилетней беспроцентной рассрочкой", - отмечается в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что за счет субсидий федерального бюджета ДОМ.РФ сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке - порядка 3-4% годовых. Пилотным проектом для отработки такой модели станет строительство жилых кварталов в Туле, Тюмени, Сахалинской области и на Кузбассе. Кроме того, ДОМ.РФ будет заниматься размещением инфраструктурных облигаций, такой механизм отработан и позволяет предоставлять застройщикам целевые займы.

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.