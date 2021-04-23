Свердловские власти вручили ключи обманутым дольщикам одного из самых проблемных объектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Свердловские власти совместно с бизнесом оказали помощь обманутым дольщикам одного из самых проблемных объектов региона, где от действий недобросовестного застройщика пострадали более 800 человек, другая компания - РСГ "Академическое" - по соглашению с властями обязалась предоставить поддержку 223 гражданам. Губернатор региона Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручили обманутым дольщикам ключи от квартир в новостройке, сообщили в пятницу в департаменте информационной политики области.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов в пятницу <…> вручили ключи от квартир в новостройке обманутым дольщикам - торжественная церемония <…> стала финалом истории одного из самых проблемных объектов региона, где от действий недобросовестного застройщика пострадало более 800 человек. Речь идет о людях, чьи дома по разным причинам было невозможно достроить. "РСГ-Академическое" в рамках масштабного инвестиционного проекта по соглашению с главой региона обязалось предоставить поддержку 223 гражданам из реестра обманутых дольщиков Свердловской области, для них были выделены квартиры с чистовой отделкой в двух подъездах нового дома. <…> Всего здесь до конца июня обманутым дольщикам будет предоставлено 104 квартиры", - говорится в сообщении.

Два года назад Куйвашев вручил дольщикам ключи от квартир в домах первой очереди этого жилого комплекса, квартиры в доме второй очереди получила еще 71 семья. Куйвашев отметил, что, таким образом, в затянувшейся истории строительства одного из крупных жилых комплексов Екатеринбурга "ставится точка". "Это событие - результат комплексной и системной работы по решению проблемы обманутых дольщиков, которую мы ведем по поручению президента России", - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что профильными ведомствами отработаны различные механизмы, которые позволят в ближайшие два-три года полностью решить проблему с долгостроями в регионе.