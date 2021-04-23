Челябинский бизнес сохранил 200 тыс. рабочих мест в пандемию благодаря поддержке властей

ЧЕЛЯБИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Бизнес Челябинской области получил в период пандемии более 30 млрд рублей через федеральные и региональные институты поддержки, благодаря чему удалось сохранить 200 тыс. рабочих мест. Об этом сообщается в на портале губернатора области Алексея Текслера по итогам его встречи с президентом Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Павлом Титовым.

"В Челябинской области налажено взаимодействие с региональным отделением "Деловой России". Совместно с бизнес-сообществом вырабатывались меры по поддержке экономики в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. <…> Через федеральные и региональные институты поддержки бизнес получил помощь на общую сумму свыше 30 млрд рублей, что позволило сохранить порядка 200 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также было принято 15 областных законов, которые позволили снизить фискальную нагрузку на бизнес и сохранить деньги в экономическом обороте компаний, были расширены перечни видов деятельности для применения патентной системы налогообложения, уменьшена ставка по УСН до минимально возможного в регионе уровня для отдельных субъектов малого и среднего предпринимательства в отраслях, пострадавших от ситуации с коронавирусом.

Во время встречи Текслер и Титов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области и "Деловой Россией", направленное на развитие малого и среднего бизнеса, делового и инвестиционного климата, а также на решение социально-экономических задач региона.

"Подписанное соглашение - это не начало, это продолжение совместной работы. Мы плотно работаем с Челябинской областью как общественная организация и благодарны за совместную деятельность, которая спасла многие отрасли бизнеса в прошлом году от коронакризиса (сумели сохранить предприятия и рабочие места). Мы обсудили привлечение членов нашей общественной организации в Челябинские ТОСЭРы, также речь шла о перспективах туристической отрасли - я высоко оценивают турпотенциал области. <…> Наша общественная организация может выступать площадкой для потенциальных инвесторов в Челябинской области, говоря о том, что здесь бизнесу работать комфортно", - цитируется в сообщении Титов.