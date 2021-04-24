Семь вагонов сошли с рельсов в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Семь вагонов сошли с пути в Челябинской области, железнодорожное полотно повреждено. Об этом сообщили в Уральского следственном управлении на транспорте СК РФ.

"По факту схода с рельсов семи вагонов грузового поезда проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, 24 апреля в дневное время на 13-м пути станции Челябинск-Южный Южно-Уральской железной дороги при формировании состава произошел сход семи вагонов. Высыпания груза не допущено, пострадавших нет. Повреждено железнодорожное полотно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователем Челябинского следственного отдела на транспорте следственного управления проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники локомотивной бригады, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.