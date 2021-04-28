Главу стройфирмы в ХМАО осудили на пять лет за мошенничество с субсидией на 16 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 апреля. /ТАСС/. Белоярский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа признал виновным директора строительной компании "МПАС-Строй" в мошенничестве с субсидией властей более чем на 16 млн рублей. Он приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу 700 тыс. рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Белоярский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении директора строительной компании ООО "МПАС-Строй". Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, директор строительной компании в 2016 и 2017 годах составил фиктивные документы для получения субсидии на возмещение части затрат по производству готовых объектов деревянного домостроения. Затем он предоставил их в департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры, после чего ему было выдано более 16 млн рублей субсидии из бюджета ХМАО.

Как ранее сообщал ТАСС, уголовное дело в отношении гендиректора "МПАС-Строй" было возбуждено весной 2020 года. Мужчина, по данным региональной прокуратуры, получил субсидию на строительство многоквартирных жилых домов в городе Белоярском, но в действительности компания возведением указанных объектов не занималась и договоры на территории города не заключала.