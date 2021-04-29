Леонид Агутин станет хедлайнером Ural Music Night

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Леонид Агутин станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night, который пройдет 25 июня в Екатеринбурге. Музыкант совместно с камерным оркестром B-A-C-H исполнит традиционную завершающую песню фестиваля "Ночь пройдет, наступит утро ясное…", сообщил в четверг ТАСС пресс-атташе фестиваля Григорий Колмогоров.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль.

"Традиционно кульминацией фестиваля станет акция "Светает", которая начнется ровно в 2 ночи (12:00 мск - прим. ТАСС) 26 июня на Октябрьской площади. Гостям фестиваля раздадут 40 тыс. зеркал, с помощью которых они поймают первые лучи солнца. На рассвете весь город споет песню "Ночь пройдет, наступит утро ясное…" вместе с камерным оркестром B-A-C-H и Леонидом Агутиным, в особом, только ему свойственном стиле", - сообщил Колмогоров, уточнив, что артист станет хедлайнером фестиваля.

В 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции фестиваль был перенесен с конца июня на 18 сентября. Максимальное число зрителей составило около 170 тыс. человек. Традиционно на Ural Music Night были представлены практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона.