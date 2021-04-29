В Югре суточный прирост заразившихся COVID-19 впервые целый месяц не превышает 70 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апреля. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки составило 51 человек, сообщил в четверг оперативный штаб региона. Впервые данный показатель в округе на протяжении почти месяца не превышает 70 новых заболевших в сутки.

15 мая 2020 года в регионе было зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом. После этого их количество росло, превышая в ноябре и декабре 200 случаев за сутки. Снижение началось во второй половине января 2021 года. 4 апреля было зафиксировано 69 новых случаев за сутки. После этого в регионе фиксировалось от 52 до 68 случаев в сутки.

"55 958 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 29 апреля. За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 51 новый случай COVID-19 в 14 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

За время пандемии в Югре 54 652 пациента выздоровели, 792 человека умерли.

Культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, спортивные - с 50% болельщиков, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний и органных залов, разрешена с учетом заполняемости не более чем на 50%. Режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года для пожилых и беременных носит рекомендательный характер.