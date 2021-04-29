Режим повышенной готовности на Ямале продлили до 30 июня

ТАСС, 29 апреля. Режим повышенной готовности в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 30 июня включительно. Сохраняется рекомендация соблюдать режим самоизоляции гражданам в возрасте 65 плюс и с хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

В регионе запрещено проведение спортивных, публичных и иных массовых мероприятий. При этом действует ряд исключений. На Ямале допускается проведение в День Победы мероприятий, в том числе связанных с возложением цветов и поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны, с учетом требований Роспотребнадзора.

За все время в регионе зафиксировано 38 513 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 37 286 человек, 415 умерли.

В ЯНАО продолжает действовать масочный режим, необходимость соблюдения режима самоизоляции лицами старше 65 лет и людьми с хроническими заболеваниями носит рекомендательный характер. Разрешено проведение праздников в помещениях школ, детсадов и колледжей. Работают рестораны и точки общественного питания. Кроме того, в регионе снято ограничение на работу ночных клубов и проведение дискотек.