В Курганской области возбудили уголовное дело из-за леса, выгоревшего на 58 млн рублей

ТАСС, 29 апреля. Уголовное дело возбуждено по факту уничтожения пожаром лесопосадки сосны на площади 54,9 га в Целинном районе Курганской области, ущерб для лесничества составил более 58 млн рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры региона.

Возгорание сухой травы на территории Целинного участкового лесничества перекинулось на лесопосадки сосны 21 апреля. Огнем были повреждены лесные культуры на общей площади 54,9 га.

"В Целинном районе по факту уничтожения в результате пожара лесных насаждений на площади 54,9 га возбуждено уголовное дело. Предварительный ущерб для лесничества составляет более 58 млн рублей", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если они причинили крупный ущерб).

Следователи опрашивают очевидцев, ведут сбор доказательств. В прокуратуре призвали жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности при ведении сельхозработ, напомнив, что за их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В регионе действует особый противопожарный режим - жителям нельзя жечь траву, разводить костры, а при объявлении штормового предупреждения запрещена топка печей и котельных установок, не имеющих искрогасителей. Также запрещено посещение лесов.