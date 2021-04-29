УрФУ в 2022 году получит рекордные 9,2 тыс. бюджетных мест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в округе Уральский федеральный университет в 2022 году откроет рекордное число бюджетных мест - почти 9,2 тыс. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Уральский федеральный университет по результатам распределения контрольных цифр приема получит на 2022-2023 год рекордное число бюджетных мест - почти 9,2 тыс. мест по всем уровням и формам обучения, что на 1,8 тыс. мест больше 2021 года. Это соответствует запросам предприятий реального сектора экономики, решает социальные вопросы", - приводят в сообщении слова ректора вуза Виктора Кокшарова.

В целом в Свердловской области количество бюджетных мест по программам высшего образования в 2022/2023 учебном году увеличится на 13% - регион получил 19 699 бюджетных мест. Больше всего бюджетных мест получат направления, связанные с образованием и педагогическими науками - почти 3 тыс. мест, затем направления, связанные с информатикой и вычислительной техникой (почти 1,6 тыс. мест), техникой и технологиями наземного транспорта - около 1,2 тыс. мест.

"Свердловская область, оставаясь крупнейшим индустриальным регионом, уверенно укрепляет сегодня статус научно-образовательного центра страны. И для нас особую ценность имеет то, что в фокусе Минобрнауки РФ при распределении бюджетных мест в вузах оказалась региональная специфика. Мы нуждаемся в профессиональных инженерных кадрах и продвинутых IT-специалистах. Распределение контрольных цифр приема учитывает этот запрос: за три года в регионе кратно выросло число бюджетных мест для поступающих на эти направления", - приводят в департаменте слова главы региона Евгения Куйвашева.