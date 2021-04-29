В Курганской области запустили кол-центр для помощи ветеранам Великой Отечественной войны

ТАСС, 29 апреля. Общественники запустили в работу кол-центр для помощи ветеранам Великой Отечественной войны в Курганской области. Собранные в преддверии 9 мая заявки о помощи будут реализовывать волонтеры, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора региона.

"В Курганской области открыли кол-центр для помощи ветеранам Великой Отечественной войны. <…> Акция "Адресная помощь ветеранам #МыВместе с заботой" <…> проходит в регионе впервые. Волонтеры будут исполнять просьбы и заявки участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, узников концлагерей и членов семей погибших на полях сражений. Для сбора заявок на базе регионального центра развития добровольчества создан кол-центр, он будет работать 29-30 апреля, 3-7 мая с 11:00 до 15:00 (09:00-13:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ветераны и их представители смогут обратиться к волонтерам за помощью по доставке продуктов или лекарств. Но также для решения более серьезных задач - например, покупки дров, ремонта крыши, покраски придомовых построек и других - планируется подключить партнеров акции. "Из кол-центра заявки будут передаваться в муниципалитеты волонтерским организациям. Если для исполнения заявки потребуется материальная помощь, ее передадут в органы местного самоуправления", - добавили в пресс-службе.

Кол-центр принимает заявки по номеру телефона: +7 (3522) 428-428.