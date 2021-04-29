"Новапорт" ждет роста пассажиропотока аэропорта Челябинска в 2021 году на 8% от 2019 года

ЧЕЛЯБИНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Новапорт" прогнозирует рост пассажиропотока в аэропорту Челябинска на 8% от допандемийного уровня в 2019 году после снижения в 2020 году. Об этом сообщил журналистам в четверг директор холдинга Сергей Рудаков.

За 2020 год пассажиропоток аэропорта составил более 1,165 млн пассажиров, что на 32,5% меньше, чем в 2019 году, когда аэропорт обслужил 1,725 млн пассажиров.

"У нас был тяжелый год, Челябинск "провалился" в среднем по стране. <…> Мы начали год, мы работаем с Red Wings и над тарифами, и мы закончим 2021 год не в сравнении с 2020-м, потому что приятно сказать, что "мы нарастили пассажиропоток в размере 756%", но это смешно. Поэтому мы считаем от 2019 года, мы нарастим поток от 2019 плюс 8%", - сказал Рудаков.

Международный аэропорт Челябинск им. И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. Международное авиасообщение из аэропорта планируется открыть с 1 мая.

"Новапорт" - российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерове, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и в Ставрополе.