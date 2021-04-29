Рассмотрение апелляций на штрафы экс-главе Екатеринбурга Ройзману перенесли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Рассмотрение апелляционных жалоб на штрафы бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману за участие в несанкционированных акциях 23 и 31 января перенесено на 20 мая и 8 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Свердловский областной суд должен был 4 и 6 мая рассмотреть апелляцию на штрафы бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману за участие в несанкционированных акциях 23 и 31 января. Однако позднее эти дни были объявлены нерабочими.

"С 4 мая перенесено заседание на 8 июня на 14:00, с 6 мая - на 20 мая на 14:30", - сообщили в суде.

26 марта суд признал виновным Ройзмана по двум административным делам по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга") и оштрафовал его в общей сложности на 40 тыс. рублей. Позднее представитель защиты Ройзмана направила апелляционные жалобы на штрафы.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, затем стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".