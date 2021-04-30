Число заразившихся коронавирусом в Югре превысило 56 тысяч

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки увеличилось на 55, общее количество заразившихся превысило 56 тысяч, сообщил в пятницу оперативный штаб региона.

"56 013 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 30 апреля. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 55 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

За время пандемии 54 710 пациентов в регионе выздоровели, 792 умерли.

Рост заболеваемости в Югре фиксировался с середины сентября 2020 года, достигая на пике более 300 случаев. Снижение началось во второй половине января 2021 года. Культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, спортивные - с 50% болельщиков, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешена с учетом заполняемости залов не более чем на 50%. Режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года для пожилых и беременных носит рекомендательный характер.