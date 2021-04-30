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Пандемия COVID-19

В свердловских ТЦ пункты вакцинации от коронавируса будут работать в майские праздники

Предварительная запись, чтобы поставить прививку, не требуется

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции в торговых центрах Свердловской области будут работать в майские праздники. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"Пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах будут работать в майские праздники. <…> В ряде ТЦ вакцинация проходит несколько дней подряд, и основная масса желающих приходит в первые дни. При этом во второй половине графика работы пунктов вакцинации очередей нет", - говорится в сообщении.

Сделать прививку можно в ряде ТЦ в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме. Можно привиться и в здравпункте аэропорта "Кольцово". Предварительная запись не требуется. Перед началом вакцинации медики оценивают состояние здоровья людей, которые желают поставить прививку.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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