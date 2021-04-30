Между Екатеринбургом и китайским городом Сиань открыли новый грузовой авиамаршрут

ПЕКИН, 30 апреля. /ТАСС/. Новый авиамаршрут для грузовых перевозок соединил Екатеринбург и китайский город Сиань в провинции Шэньси. Об этом в пятницу сообщило агентство ный против расточительства еды. Об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа".

Российская авиакомпания "Ерофей" будет выполнять рейсы между двумя населенными пунктами четыре раза в неделю. Благодаря открытию нового воздушного пути грузооборот сианьского международного аэропорта Сяньян увеличится на 6 тыс. тонн в год, уточняет агентство.

Маршрут соединится с другими грузовыми рейсами в крупные европейские города. Из Сианя планируют поставлять бытовые предметы, канцелярские товары и электронику, обратные рейсы будут возвращаться в этот китайский город в центральной части КНР с машинным оборудованием и алкогольной продукцией.

На сегодняшний день международный аэропорт Сяньян обслуживает 36 грузовых маршрутов, в том числе 18 международных направлений, соединяющих 16 городов в 12 странах мира.