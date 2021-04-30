Число безработных в Югре с начала года уменьшилась вдвое

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 апреля. /ТАСС/. Число безработных в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) снизилось в два раза с начала 2021 года. Об этом сообщила в пятницу губернатор Югры Наталья Комарова.

"У нас в регионе численность безработных, напряженность на рынке труда с начала года снижается. Если брать статистику, то вдвое. Сегодня численность незанятых жителей в расчете на одну вакансию - 1,1 единицы. При этом на начало года она была - 2,01. Количество вакансий выросло на 2,6 тыс.", - сказала глава региона во время прямого эфира с жителями региона, посвященного рынку труда.

По ее словам, если брать международные расчеты и правила уровня безработицы по методике Международной организации труда, то в марте 2021 года в Югре уровень безработицы составил 3,1% от численности рабочей силы, что в 1,8 раза ниже, чем в среднем по России. "Это восстановительные тенденции. Здесь важна инициатива по развитию рынка труда, потому что такого рода тенденции требуют механизмов и способов закрепления с тем, чтобы продолжилось дальнейшее развитие, и поэтому каждая идея здесь имеет большое значение", - добавила Комарова.