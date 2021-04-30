Уральские режиссеры сняли фильм об успешных фермерах из российских регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Свердловская киностудия совместно со студией "АРТ-продакшн" выпустила посвященный фермерам из регионов России фильм, собрав героев из Крыма, Екатеринбурга, Воронежской и Ярославской областей, Татарстана. Премьерный показ картины состоится 1 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе фильма "Фермеры".

"В День труда состоится онлайн-премьера документального фильма "Фермеры". В его основу легли реальные истории фермеров из нескольких регионов России. <…> "Фермеры" - это второй фильм в цикле мотивирующих фильмов для молодежи", - рассказали в пресс-службе, отметив, что проект поддержан институтом развития интернета.

Героями фильма стали сыровар из Свердловской области, владельцы овцефермы с органическим питанием животных в Крыму, аграрий из Воронежской области, многодетная семья фермеров - производителей молочных продуктов из Татарстана, семья, развивающая агротуризм, и ресторан в небольшой деревне в Ярославской области. Как отмечают авторы проекта, герои стали фермерами "по воле случая", за плечами большинства успешная карьера в офисе и городская жизнь. Создатели фильма хотят показать школьникам, что фермерство не только интересная, но и перспективная отрасль. Лишь 1,2% детей, опрошенных в рамках проекта, сказали, что планируют связать свою профессиональную жизнь с сельским хозяйством, лечением животных, биологией и земледелием.

"Цифровые технологии активно приходят в сельское хозяйство, и оно очень нуждается в квалифицированных кадрах, которые умеют с ними работать. Кроме того, это отличный способ в контакте с природой получить компетенции, которые пригодятся в любой сфере", - приводят в пресс-службе слова режиссера фильма Татьяны Третьяковой.

С мая по июнь в российских школах пройдут цифровые уроки с просмотром и обсуждением "Фермеров". Фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko, а также на YouTube и в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Ранее Свердловская киностудия сняла документальный фильм "Профессии будущего" о пяти российских школьниках-разработчиках уникальных технологий.