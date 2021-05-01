На Ямале закрыли все зимние дороги до следующего сезона

ТАСС, 1 мая. Все зимние дороги Ямало-Ненецкого автономного округе (ЯНАО) закрыли до следующего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в субботу.

"Сегодня с 00:00 часов в связи с наступлением устойчивых плюсовых температур воздуха закрыт для проезда последний из работающих зимников Коротчаево - Красноселькуп. Дорожники не гарантируют безопасного дорожного движения по зимней автодороге", - говорится в сообщении.

Ранее дорожники запретили проезд по еще двум ямальским зимникам - Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Также движение по единственной в ЯНАО переправе через реку Обь закрыто для автомобилей. На переправе работают суда на воздушных подушках.

"Трассы небезопасны для проезда автомобилей, ледовые переправы могут не выдержать веса техники. Кроме того, сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи, и в случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу", - добавили в правительстве.

По данным синоптиков, средняя температура воздуха в регионе составляет от 0 до плюс 5 градусов днем и до минус 5 градусов ночью.