Участвовавший в охоте на волков курганский депутат имел разрешение на оружие

ТАСС, 2 мая. Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, который участвовал в охоте, где жестоко убили волка, имел разрешение на оружие. Об этом сообщили ТАСС в управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области.

В УМВД по Курганской области сообщали, что заявление об инциденте поступило в правоохранительные органы от департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. В СМИ появилась информация, что в заявлении указывалось: охотники - в числе которых был Хахалов - на территории Катайского района жестоко убили четырех волков, выйдя на охоту на снегоходах без соответствующего разрешения, а также без разрешения на оружие.

"Хахалов <…> состоит на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы в качестве владельца гражданского оружия. Разрешение на приобретение и хранение оружия было оформлено в соответствии с законодательством РФ", - сообщили в Росгвардии.

Отмечается, что сейчас оружие сдано инспектору лицензионно-разрешительной работы до выяснения компетентными органами обстоятельств произошедшего и принятия решения.

Ранее в соцсетях появилось видео, где охотники, в числе которых Хахалов, переезжают на снегоходе еще живого волка, тычут в морду животному ружьем. Депутат после инцидента был исключен из "Единой России". Позже в пресс-службе курганского УМВД сообщили, что инцидент произошел на территории Свердловской области.

Председатель правления общественной организации "Союз охотников и рыболовов Свердловской области" Инга Знаменская также сообщила ТАСС, что ситуация с численностью волка в Свердловской области является неблагоприятной из-за большой численности хищников. В регионе ведется регулирование численности волков, и в разрешениях на их добычу не указывается число особей - охотник может добыть столько волков, сколько ему удастся. Также она сказала, что, по ее данным, инцидент произошел не на территории Свердловской области.