В ХМАО впервые почти за год зафиксировали менее 50 заболевших COVID-19 за сутки

ТАСС, 2 мая. Медики в Ханты-Мансийском автономном округе впервые почти за год зафиксировали менее 50 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего обнаружено 49 случаев COVID-19, сообщили в воскресенье на Едином официальном сайте государственных органов округа.

15 мая 2020 года в регионе было зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом. После этого их количество росло, превышая в ноябре и декабре прошлого года 200 случаев за сутки. Снижение числа больных началось во второй половине января 2021 года.

"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 49 новых случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

За время пандемии в ХМАО зафиксировано 56 114 случаев ковида, 54 806 пациентов выздоровели, 793 человека умерли.

В регионе культурные мероприятия разрешены с участием 25% зрителей, а спортивные - с 50% болельщиков, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний и органных залов, разрешена с учетом заполняемости не более чем на 50%. Режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года для пожилых и беременных носит рекомендательный характер.