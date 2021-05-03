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Курганские власти увеличили сумму вознаграждения за информацию о виновниках лесных пожаров

Она составит 10 000 рублей

ТАСС, 3 мая. Власти Курганской области увеличили сумму вознаграждения до 10 000 рублей жителям, сообщившим данные о виновниках лесных пожаров. Об этом сообщили в понедельник в Telegram-канале правительства области.

2 мая курганские власти назначили вознаграждение за информацию о виновниках лесных пожаров в размере 2 000 рублей.

"В Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова увеличили до 10 000 рублей сумму вознаграждения гражданам за достоверную информацию о виновниках лесных пожаров. 10 000 рублей (ранее вознаграждение составляло 2 000 рублей) получат граждане, которые сообщат информацию о лицах, по чьей вине возник лесной пожар", - говорится в сообщении.

Власти напоминают, что для этого потенциальный получатель вознаграждения должен подать письменное заявление в правоохранительные органы или в департамент природных ресурсов со сведениями в отношении лица, чьи действия повлекли за собой возникновение лесного пожара.

"Выплаты производятся при наличии документа, подтверждающего возбуждение уголовного или административного дела по факту, указанному в сообщении", - пояснили в правительстве.

По информации на 2 мая, на территории Курганской области произошло 102 лесных пожара и 526 ландшафтных пожаров. Сложная ситуация складывается в Мокроусовском, Частоозерском, Петуховском, Катайском, Целинном районах. В Кургане 1 мая произошел пожар, в результате которого сгорели семь домов на площади 1,7 тыс. кв. м, 2 мая - пожар площадью 1,5 тыс. кв. м в заброшенных дачах на шоссе Тюнина. По предварительным данным, возгорание на дачах произошло по вине нетрезвых местных жителей, которые подожгли сухую траву.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
Курганские власти будут платить жителям, сообщающим информацию о виновных в лесных пожарах
Для получения вознаграждения, нужно будет подать заявление в правоохранительные органы или в департамент природных ресурсов со сведениями в отношении конкретного лица, чьи действия повлекли за собой возникновение пожара
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