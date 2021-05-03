Курганские власти увеличили сумму вознаграждения за информацию о виновниках лесных пожаров

ТАСС, 3 мая. Власти Курганской области увеличили сумму вознаграждения до 10 000 рублей жителям, сообщившим данные о виновниках лесных пожаров. Об этом сообщили в понедельник в Telegram-канале правительства области.

2 мая курганские власти назначили вознаграждение за информацию о виновниках лесных пожаров в размере 2 000 рублей.

"В Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова увеличили до 10 000 рублей сумму вознаграждения гражданам за достоверную информацию о виновниках лесных пожаров. 10 000 рублей (ранее вознаграждение составляло 2 000 рублей) получат граждане, которые сообщат информацию о лицах, по чьей вине возник лесной пожар", - говорится в сообщении.

Власти напоминают, что для этого потенциальный получатель вознаграждения должен подать письменное заявление в правоохранительные органы или в департамент природных ресурсов со сведениями в отношении лица, чьи действия повлекли за собой возникновение лесного пожара.

"Выплаты производятся при наличии документа, подтверждающего возбуждение уголовного или административного дела по факту, указанному в сообщении", - пояснили в правительстве.

По информации на 2 мая, на территории Курганской области произошло 102 лесных пожара и 526 ландшафтных пожаров. Сложная ситуация складывается в Мокроусовском, Частоозерском, Петуховском, Катайском, Целинном районах. В Кургане 1 мая произошел пожар, в результате которого сгорели семь домов на площади 1,7 тыс. кв. м, 2 мая - пожар площадью 1,5 тыс. кв. м в заброшенных дачах на шоссе Тюнина. По предварительным данным, возгорание на дачах произошло по вине нетрезвых местных жителей, которые подожгли сухую траву.