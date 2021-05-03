В Сургуте на мемориале Славы установили восстановленный Т-34

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мая. /ТАСС/. Уникальный танк Т-34 Сталинградского тракторного завода, погибший под Воронежем в 1942 году и восстановленный из оригинальных деталей, установлен в понедельник на мемориале Славы в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Это единственный подобный танк в Югре, сообщили ТАСС в управлении массовых коммуникаций администрации города.

"Доставленный в Сургут уникальный танк Т-34 сегодня установлен на мемориале Славы в преддверии Дня Победы. Это первый подобный танк в Югре", - сказал собеседник агентства.

Доставку танка к мемориалу Славы сопровождали ретроавтомобили, украшенные флагами, под музыку военных лет.

В свою очередь руководитель клуба исторической реконструкции "Арсенал" (Сургут) Сергей Кальтинов рассказал ТАСС, что этот танк принимал участие в сражениях Великой Отечественной войны и является уникальным. По его словам, танк был произведен в январе 1941 года на Сталинградском тракторном заводе. В 1942 году под Воронежем у танка произошла детонация боекомплекта, в результате экипаж погиб. "Машин такой модификации на Сталинградском тракторном заводе было выпущено около 600, большая часть из них выбыли из строя в начале Великой Отечественной войны. На сегодняшний день существует лишь три подобных модели. Два - в музеях в центральной части России, третий доставлен сейчас в Сургут", - уточнил Кальтинов.

Как ранее сообщал журналистам гендиректор компании, участвовавшей в восстановлении этой машины, "Сибпромстрой - Югория" Николай Епифанов, танк после взрыва затонул в водоеме. Несколько лет назад его наши и подняли поисковики. Он отмечал, что коррозия привела к тому, что все детали пришли в негодность и потребовались серьезные усилия, чтобы он внешне имел вид, каким и был изначально во время войны. Все детали машины, за исключением ствола, оригинальные. На реставрацию на московских предприятиях ушло несколько месяцев, пояснял Епифанов.