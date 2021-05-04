В Тюменской области за сутки произошло более 40 природных пожаров

ТЮМЕНЬ, 4 мая. /ТАСС/. Ситуация с лесными пожарами в Тюменской области остается сложной, за последние сутки на территории региона произошел 41 природный пожар. Об этом сообщил на брифинге директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

"За прошедшие сутки произошел 41 природный пожар. Площадь, пройденная огнем, превысила 5 тыс. га. В настоящий момент продолжает действовать 13 природных пожаров", - сказал он, не уточнив площадь действующих пожаров.

По его словам, на борьбу с пожарами привлечены 1 тыс. человек и 200 единиц техники. Ежедневно для мониторинга и тушения применяется авиация. "Прогнозируется сухая погода с усилением ветра до 20 м/с", - отметил директор департамента.

С 19 апреля на территории Тюменской области введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запрещено посещение лесов, разведение костров, выжигание травы.