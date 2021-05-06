Полицейские в Челябинске ранили из пистолета вооруженного ножом мужчину

ТАСС, 6 мая. Мужчина с ножом напал на челябинских полицейских, приехавших на вызов и пытавшихся его задержать. Сотрудники полиции были вынуждены выстрелить ему в ногу, сообщили журналистам в Главном управлении МВД по Челябинской области.

В полицию поступило сообщение от женщины о том, что в ее квартиру через окно ворвался бывший сожитель, который находится в состоянии алкогольного опьянения и ведет себя агрессивно, при себе имеет нож. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

"Мужчина выпрыгнул из окна первого этажа и с ножом в руке напал на полицейских, угрожая им физической расправой. На многочисленные предупреждения мужчина не реагировал. В целях пресечения противоправных действий сотрудниками патрульно-постовой службы полиции после предупредительного выстрела в воздух были совершены прицельные выстрелы. После ранения в ногу правонарушитель был задержан", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мужчине оказана первая помощь, он доставлен в медицинское учреждение. "По факту применения оружия сотрудниками полиции проводится проверка. Предварительно установлено, что оружие применено правомерно", - уточнили в МВД.

В отношении нападавшего следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Избирается мера пресечения.