Отель на площадке "Екатеринбург-Экспо" достроят к 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Строительство отеля на площадке "Екатеринбург-Экспо" завершится в 2023 году, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Отель класса "четыре звезды" на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо" станет одним из первых инфраструктурных проектов в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" <…> Планируется, что строительство отеля завершится в 2023 году. Компания "Космос Отель Групп" уже подала заявку на аренду земельного участка и приступила к проектированию. Предполагается, что в гостинице будет 203 номера, в состав комплекса также войдет конференц-зал, ресторан, фитнес-зал", - говорится в сообщении.

Реализация этого проекта, по мнению министра инвестиций и развития региона, будет способствовать развитию качественной туристской инфраструктуры города и создаст благоприятные условия для развития туризма в регионе.

"В рамках реализации стратегии по развитию международного выставочного центра переговоры о строительстве гостиницы велись с российской компанией "Космос Отель Групп". Проект строительства отеля получил статус масштабного инвестиционного, соглашение о его реализации подписано", - сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

29 апреля в координационном центре правительства РФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Нацпроект состоит из трех федеральных проектов: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских услуг", "Совершенствование управления в сфере туризма". Документ направлен на комплексное развитие туристической отрасли страны. На реализацию нацпроекта до 2030 года из бюджета России планируют направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд рублей - из региональных средств.