Военные вдвое усилили группировку для тушения лесных пожаров в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Центральный военный округ (ЦВО) вдвое увеличил количество военнослужащих, задействованных в тушении природных пожаров в Тюменской области. Теперь от округа возгорания тушат 40 человек, сообщила в понедельник пресс-служба ЦВО.

"Дополнительно для тушения пожаров в район населенного пункта Орловка Тюменской области направлен сводный отряд инженерно-саперного полка в количестве 20 человек. На месте несколько дней уже находится отряд из 20 военнослужащих. В общей сложности в борьбе с огнем задействованы 40 человек", - говорится в сообщении.

Для тушения очагов возгорания военнослужащие применяют ранцевые огнетушители РП-15. В готовности к применению находятся два вертолета Ми-8 из состава бригады армейской авиации ЦВО под Екатеринбургом. Вертолеты оснащены водосливными устройствами ВСУ-5, позволяющими сбрасывать до пяти тонн воды.

Ранее командующий войсками ЦВО принял решение о выделении сил и средств для борьбы с огнем в четырех районах Тюменской области по обращению региональных властей.

По словам губернатора области Александра Моора, пожары масштаба 2021 года в регионе последний раз были 10 лет назад. По данным Авиалесоохраны, на 10 мая площадь пожаров в регионе превышала 9 тыс. га. В четырех районах Тюменской области действует режим ЧС.