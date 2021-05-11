Ребенок получил ранение в голову на Урале из найденного в парке травматического пистолета

ТАСС, 11 мая. Ребенок, получивший ранение в голову в Челябинске, нашел травматический пистолет в парке во время прогулки с другом. В результате один из детей выстрелил другому в голову, сообщили во вторник в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ по Челябинской области.

Ранее ТАСС сообщал, что ребенок получил огнестрельное ранение в Челябинске, полиция начала проверку.

"По предварительным данным, мальчик с девятилетним сверстником при прогулке в парке нашли травматический пистолет, после чего один из них причинил другому травму головы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о том, что в лечебное учреждение с ранением поступил 8-летний мальчик, поступила в правоохранительные органы вечером 9 мая. СК проводит доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.