В Югре возбудили дело по факту эксплуатации дома, признанного аварийным в 2006 году

ТАСС, 12 мая. Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) возбудили уголовное дело о халатности по факту проживания граждан в доме, признанном в 2006 году аварийным и подлежащим расселению. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По предварительным данным, один из домов по улице Энтузиастов сельского поселения Солнечный Сургутского района, признанный в 2006 году непригодным для проживания и подлежащим расселению, до настоящего времени не выведен из эксплуатации", - говорится в сообщении.

По данным следствия, жильцам не предоставлено иное жилье, несмотря на то, что в 2013 году дом был включен в муниципальную адресную программу сноса и реконструкции, а общий износ аварийного дома сейчас составляет не менее 65%.

Следователи выясняют причины, почему граждане своевременно не получили удовлетворяющее требованиям жилищного законодательства жилье.