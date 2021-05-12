Пассажиры задержанного на девять часов рейса в Сочи вылетели из Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Пассажиры рейса Екатеринбург - Сочи авиакомпании "Россия", который был задержан на девять часов из-за технической неисправности воздушного судна, вылетели в пункт назначения резервным бортом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово в среду.

По данным онлайн-табло Кольцово, самолет авиакомпании "Россия" должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи в 03:20 (01:20 мск). По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, из-за технической неисправности самолета вылет был задержан до 12:04 (10:04 мск).

"Пассажиры вылетели резервным бортом", - сообщили в пресс-службе.