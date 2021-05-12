Городская дума приняла отставку главы Кургана

ТАСС, 12 мая. Дума города Кургана приняла отставку главы города Андрея Потапова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе думы.

"Принята отставка", - сказали в пресс-службе.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города обсуждался на внеочередном заседании городской думы.

Андрей Потапов был избран главой Кургана на внеочередном заседании Курганской городской Думы 5 апреля 2019 года. Ранее, с сентября 2016 года по апрель 2019 года, работал в должности руководителя администрации Кургана. Он родился 11 сентября 1971 года, окончил Курганский машиностроительный институт по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" и Уральский юридический институт МВД России по специальности "Юриспруденция".