В Екатеринбурге представили работы представителей современного искусства регионов России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Работы Ильи Кабакова, Олега Кулика, группы "AES+F", Александра Виноградова, Владимира Дубосарского, Владислава Мамышева-Монро и других художников представили на масштабной выставке в галерее "Синара арт" в Екатеринбурге. На двух этажах выставочных площадей здесь собрали уникальную коллекцию современного искусства из порядка 120 работ из регионов России, в том числе Урала, Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из-за границы.

"Здесь очень много уральских художников, это ядро коллекции, которое формировалось очень долго. Но здесь и московские художники, классики московского концептуализма. Например, Илья Кабаков, который живет в Нью-Йорке, Юрий Альберт, Александра Паперно, которая живет в Москве, Дамир Муратов, сибирский художник, живет и работает в Омске, <…> Александр Шишкин-Хокусай из Санкт-Петербурга, Арон Зинштейн, который родился здесь на Урале, но очень давно живет в Петербурге. Поэтому разные части страны [здесь представлены]", - сказала арт-директор галереи и куратор выставки Дарья Костина.

Выставка "Все это - вы" откроется для горожан и гостей Екатеринбурга 14 мая и будет принимать гостей до 25 июня. Костина отметила, что многие из работ представлены на Урале впервые, а, например, ряд произведений Кабакова - и впервые в России. В работах художники высказались об информационном шуме, повсеместных штампах и клише, тревогах и надеждах. Выставка включает как работы XXI века, так и XX - например, здесь представили картину Сергея Корякина "Весна, любовь и перестройка" 1989 года и "Вечер, закат" Владимира Балясникова, на которой в 1980-х годах художник необычно отобразил рабочую после трудовой смены.

Для выставки специально был создан аудиогид. Всего коллекция галереи пополнилась за 2020 год 150 работами современных российских художников, что позволит осмыслять уральское искусство в контексте общероссийских художественных процессов нескольких последних десятилетий, подчеркнули в галерее. Выставка будет обновляться. "У нас в ноябре запланирована выставка обновленной коллекции в Москве", - добавила Костина. Работы планируют представить на арт-платформе "Куб" - какие из них будут продемонстрированы в Москве, а также их количество станет известно позже.

Галерея "Синара арт" - одна из крупнейших выставочных площадок Урала, которая фокусируется на современном искусстве. С 2019 года галерея находится в новом культурно-выставочном комплексе "Синара центр".