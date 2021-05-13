Число лесных и ландшафтных пожаров в Тюменской области увеличилось за сутки на 16

ТЮМЕНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Число лесных и ландшафтных пожаров увеличилось на 16 за сутки в Тюменской области, площадь новых пожаров суммарно составила 1 953,4 га. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе региона.

В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом.

"Возникшие пожары за последние сутки: восемь новых лесных пожаров общей площадью 156,4 га, восемь ландшафтных пожаров общей площадью 1 797 га", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего сейчас в регионе действуют 19 лесных и пять ландшафтных пожаров.

В оперштабе добавили, что с начала года зарегистрирован 221 лесной пожар на общей площади 154 928 га и 1 018 ландшафтных пожаров на общей площади 44 211 га. Таким образом, за сутки площадь лесных пожаров увеличивалась более чем на 5,4 тыс. га и ландшафтных - на порядка 1,2 тыс. га.