Во дворе жилого дома в Тюмени неизвестные устроили стрельбу

ТЮМЕНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Стрельба произошла во дворе жилого дома по улице Клары Цеткин в Тюмени, один человек госпитализирован с множественными ранениями и находится в реанимации. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина в четверг.

"Сегодня ночью, 13 мая, очевидец в 00:16 сообщил диспетчеру скорой помощи, что во дворе дома, по его мнению, произошла драка с применением ножей, бит и другого оружия, были слышны выстрелы. На место происшествия бригада скорой медицинской помощи прибыла в 00:26. После осмотра и оказания помощи 33-летнего мужчину доставили в ОКБ № 2, где у него диагностировали множественные ранения в области шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Пациент получает необходимое лечение в условиях реанимации", - сообщила Малыгина.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили ТАСС, что инцидент произошел во дворе жилых домов по улице Клары Цеткин. "Произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, было применено травматическое оружие. <…> Устанавливаем обстоятельства произошедшего и лиц, которые участвовали в конфликте, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - пояснили в пресс-службе.