В Свердловской области впервые прошла образовательная смена "Школы фермеров"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Образовательная смена "Школы фермера" впервые прошла на территории Свердловской области. Участие региона в федеральном проекте позволит малым крестьянским хозяйствам развить свое производство и начать продвигать продукцию на рынке, сообщила директор Свердловского РФ АО "Россельхозбанк" Татьяна Шилова в ходе пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС в четверг.

Занятия первой группы студентов в "Школе фермера" прошли с 24 февраля до 30 апреля 2021 года, основной темой обучения стало молочное и мясное скотоводство. Программа подготовки включила в себя 253 часа теории и практики, в завершение фермеры получают диплом установленного образца.

"Наша главная задача была не только обучить, но и продолжить это обучение уже в виде активной работы и в виде постановки на ноги молодых фермерских хозяйств. <…> Большая часть программы была посвящена маркетинговым исследованиям и возможности реализации товаров, которые производят малые крестьянские хозяйства, именно на рынке. Таким образом, [задача] не только произвести, но и самое главное - довести этот товар до прилавка", - сказала она.

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев отметил, что в Свердловской области более 700 крестьянских фермерских хозяйств. По объемам фермерской продукции регион входит в 20 лучших в России - в основном свердловские фермеры занимаются растениеводством и животноводством. Бахтерев подчеркнул, что развитие сферы напрямую зависит от кадрового потенциала, поэтому такие проекты, как "Школа фермера", важны для региона благодаря их нацеленности на повышение профессиональной квалификации специалистов-аграриев.

В первой смене проекта на территории Свердловской области приняли участие 20 человек, которые планируют начать и развивать собственный бизнес в сельском хозяйстве. Ученики получили как теоретические, так и практические знания в сферах экономики, менеджмента и маркетинга, а также побывали на крупных сельхозпредприятиях, на которых внедряются современные технологии. В проекте приняли участие свердловчане со всего региона: Талицы, Камышлова, Ирбита, Серова, Тугулыма, Красноуфимска и Каменск-Уральского.

Итогом обучения участников школы была защита собственных проектов, большинство из которых было направлено на увеличение поголовья скота, на строительство новых и расширение старых ферм, а также на роботизацию производства. Россельхозбанк поддержит проекты лучших выпускников и рассмотрит возможность вручения им грантов в размере 300 тыс. рублей на реализацию бизнес-проектов.

О проекте "Школа фермера"

Федеральный проект "Школа фермера" рассчитан на повышение квалификации аграриев в различных отраслях животноводства и растениеводства, он инициирован Россельхозбанком и поддержан Минсельхозом России.