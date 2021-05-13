Более 100 человек эвакуировали из домов в Ирбите из-за разгерметизации резервуара с газом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Разгерметизация подземного резервуара с газом произошла во дворе жилого дома в городе Ирбите Свердловской области. Из двух близлежащих домов эвакуировали 107 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в четверг.

"В 13:37 (11:37 мск) поступило сообщение о разгерметизации подземного резервуара с газом во дворе жилого дома по улице Советской в городе Ирбите при его демонтаже. Происходит выгорание остатков газа. В целях обеспечения безопасности была проведена эвакуация жильцов двух близлежащих 5-этажных жилых домов. Всего эвакуированы 107 человек, из них 15 детей", - говорится в сообщении с уточнением, что пострадавших в результате происшествия нет.

Пожарно-спасательные подразделения производят охлаждение надземной части резервуара, добавили в пресс-службе. В ликвидации последствий происшествия задействованы 10 человек личного состава, две единицы спецтехники, также на месте находятся специалисты газовой службы.