Число обратившихся в службу занятости выпускников челябинских вузов сократилось вдвое

ТАСС, 13 мая. Количество выпускников челябинских вузов, зарегистрированных в службе занятости, сократилось вдвое благодаря действующей с 2020 года в регионе программе субсидирования найма выпускников. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В ходе совещания Минтруд РФ предложил распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года.

"Я хочу поддержать предложение Минтруда относительно программы содействия занятости молодежи, субсидирования найма выпускников. В прошлом году мы реализовали в Челябинской области пилотную аналогичную программу. Мы увидели дополнительную мотивацию у работодателей познакомиться с выпускниками, которые участвуют в программе. В итоге мы добились прироста трудоустройства выпускников вузов и СПО, и количество зарегистрированных в службе занятости выпускников сократилось у нас в два раза", - сказал Текслер.