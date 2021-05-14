Площадь лесных пожаров в Тюменской области выросла на 7 тыс. га

ТАСС, 14 мая. Площадь пожаров на землях лесного фонда в Тюменской области за прошедшие сутки увеличилась на 7 тыс. га, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

На утро 13 мая в России действовало 52 лесных пожара на пройденной огнем площади 50 728 га. Их них 45 712 га на территории Тюменской области.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13 мая 2021 в России ликвидировано 120 лесных пожаров на площади 3 122 га. На 00:00 мск 14 мая 2021 года на территории Российской Федерации действовало 66 лесных пожаров на площади 56 381 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: 23 пожара на землях лесного фонда на площади 52 861 га (Тюменская область)", - говорится в сообщении.

Кроме того, три пожара на площади 2 900 га действуют в Омской области, в Красноярском крае горит 251 га, в Свердловской области - 195 га, в Республике Саха (Якутия) - 118 га. Небольшие очаги лесных пожаров также зафиксированы в Иркутской, Томской, Новосибирской и Оренбургской областях, республиках Башкортостане, Коми и Карелии, а также в Алтайском крае.

На тушении задействовано 2 837 человек, 629 единиц техники, 61 воздушное судно на мониторинге и еще 11 на тушении. В Тюменской области задействовано 299 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны, в Омской области - 24.

Пожароопасный сезон открыт в 80 субъектах Российской Федерации, режим ЧС введен Тюменской области и в двух районах Омской области. Особый противопожарный режим действует в 55 субъектах Российской Федерации.