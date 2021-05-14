Синоптики сообщили о высоком уровне пожарной опасности в Западной Сибири и на Урале

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется на юге Западной Сибири и Уральского федерального округа до понедельника с связи с теплой погодой, сообщил в пятницу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге Западной Сибири и на юге Уральского федерального округа пятый класс пожарной опасности (самый высокий класс, свидетельствующий о чрезвычайной пожароопасности - прим. ТАСС)", - сказал он.

По словам Вильфанда, такая ситуация сохранится в этих регионах до понедельника. Она обусловлена очень высокой температурой воздуха в ближайшее время.