Доступ в леса под Миассом ограничили из-за пожароопасной обстановки

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Оперштаб Челябинской области принял решение ограничить доступ людей в леса Миасского района, так как причина большинства природных пожаров - человеческий фактор. Об этом по итогам заседания оперштаба в пятницу сообщили в МКУ "Управление ГО и ЧС" города Миасс.

"14 мая состоялось заседание оперативного штаба. Принято решение усилить патрулирование лесов Миасского городского округа. На дежурство заступят 12 патрульных групп, в состав которых войдут сотрудники управлений ГОЧС и экологии, специалисты Миасского лесничества и Ильменского заповедника, полицейские и инспекторы ОНД. Основная цель - максимально ограничить гражданам доступ в лес, ведь основная причина всех природных пожаров - человеческий фактор", - говорится в сообщении.

Также будут организованы посты на озере Тургояк, которые закроют допуск туристам на природные территории.

По данным ГУ лесами региона, в Миасском районе действуют пять лесных пожаров на общей площади 63,5 га. В Челябинской области введен противопожарный режим.