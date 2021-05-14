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В УФО зафиксировали почти 850 лесных пожаров на площади 160 тыс. га

Их основными причинами стали ветер и отсутствие дождей, а также человеческий фактор, отметили в окружном департаменте Федерального агентства лесного хозяйства

ТЮМЕНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Уральском федеральном округе (УФО) составляет около 160 тыс. га, всего в округе действует 849 пожаров. Об этом журналистам сообщил начальник департамента лесного хозяйства по УФО Федерального агентства лесного хозяйства Олег Сандаков в пятницу.

"В Уральском федеральном округе было [зарегистрировано] под 160 тыс. га лесных пожаров, из них около 113 - там, где есть лесной фонд", - сказал он.

По словам Сандакова, основными причинами пожаров являются неблагоприятная погода, ветер и отсутствие дождей, а также человеческий фактор.

Всего на четверг действовало 849 лесных пожаров в УФО, при этом в 2020 году их было около 600 в это время, в 2019 году - более 700. "В этом году превышение определенное есть", - резюмировал Сандаков.

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